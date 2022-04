The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 29.04.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 29.04.2022



ISIN Name

CA75088F2026 RAINDROP VENTURES INC.

CH0008012236 GURIT HLDG AG INH. SF 50

US0909112072 BIOLASE INC. DL -,001

US55303A1051 MGM GROWTH PROPERTIES A

XS0204324890 EFG INTL 04/UND.

