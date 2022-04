Halle/MZ (ots) -



Die Vorsitzende der Linksfraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt, Eva von Angern, hält die vom Bundestag beschlossene Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine für einen Fehler. "Ich finde, es muss weiter eine Politik verfolgt werden, die auf Diplomatie und Deeskalation setzt", sagte sie der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Sonnabendausgabe). "Wenn Deutschland jetzt schwere Waffen schickt, senden wir das deutliche Signal, dass auf Diplomatie nicht mehr gesetzt wird. Wir schließen diese Tür. Das muss uns bewusst sein."



Die Linke baue weiterhin auf den Grundsatz "Frieden schaffen ohne Waffen". Noch vor wenigen Tagen habe auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) die Lieferung schwerer Waffen abgelehnt, um einen dritten Weltkrieg zu verhindern, sagte von Angern. "Davor gibt es gerade sehr konkrete Ängste bis in die jüngste Generation hinein." Gleichzeitig lehne die Linke den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Putins ab.



