Veröffentlichung einer Mitteilung nach Art. 17 Abs. 1 Marktmissbrauchs-Verordnung (Verordnung (EU) Nr. 596/2014) ----- Abschlussprüfer wird Disclaimer of Opinion für Konzernabschluss und Einzelabschluss 2021 erteilen Adler Group S.A hat heute die Mitteilung des Abschlussprüfers, KPMG Luxembourg Société anonyme, erhalten, dass dieser nach Beendigung der Abschlussprüfung einen Disclaimer of Opinion (Versagungsvermerk) für den Konzernabschluss und Einzelabschluss 2021 erteilen wird, da der Abschlussprüfer nicht in der Lage ist, ein Prüfungsurteil abzugeben. Die Gesellschaft wird den geprüften Konzernabschluss und den geprüften Einzelabschluss 2021 am 30. April 2022 veröffentlichen und damit die Berichtspflichten gemäß den Bedingungen ihrer ausstehenden Anleihen erfüllen. Großherzogtum Luxemburg, 29. April 2022 Adler Group S.A. Verwaltungsrat 29.04.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

