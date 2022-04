Am 26.04. brach die Aktie von TESLA, dem weltgrößten Elektrofahrzeughersteller, um über 12 % von 998 auf nur noch 863 USD ein, nachdem anschließend über die SEC die Mitteilung erfolgte, Tesla-CEO Elon Musk habe an diesem Tag im Rahmen der genannten Kursspanne zur teilweisen Finanzierung seiner 44 Mrd. USD schweren Privatübernahme des weltführenden Online-Kurznachrichtendiensts TWITTER 4 Mio. Tesla-Aktien verkauft, woran sich auch am 27. und 28.04. weitere leicht marktbelastende Abgaben durch Musk anschlossen. Allein die gut 4 Mrd. USD, die Musk mit ...

