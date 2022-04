DJ Moody's bestätigt Polen mit A2 - Ausblick stabil

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Ratingagentur Moody's hat das Langfristrating für Polen mit A2 bestätigt. Der Ausblick ist stabil.

Die Agentur nennt folgende Gesichtspunkte für ihre Entscheidung: 1. Die Bemühungen zur Verbesserung der Energiesicherheit Polens sowie die Sicherheitsgarantien und die Truppenpräsenz der NATO, die die zunehmenden geopolitischen Risiken aufgrund des militärischen Einmarsches Russlands in der Ukraine abmilderten. Zu diesen Risiken gehöre auch die in dieser Woche getroffene Entscheidung Russlands, die Gaslieferungen an Polen zu unterbrechen.

2. Polens wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit und sein nach wie vor starker institutioneller und staatlicher Rahmen, auch wenn letzterer durch eine allmähliche Erosion der Rechtsstaatlichkeit in Frage gestellt werde.

3. Polens hohe Schuldentragfähigkeit und günstige Schuldenstruktur, die es erlaubten, eine höhere Schuldenlast zu tragen und die aus dem militärischen Konflikt in der Ukraine resultierenden finanzpolitischen Herausforderungen abzumildern.

April 29, 2022 16:50 ET (20:50 GMT)

