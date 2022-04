Nova's Fokus bleibt Gold: VIDEO - Teil 1 - Teilverkauf der Lithiumbeteiligung genau zur richtigen Zeit

Anzeige / Werbung



Wenn man von NVAs Market Cap den aktuellen Wert seiner Restbeteiligung an Snow Lake abzieht, und auf das bisherige Goldinventar umlegt, ergeben sich 12 A$ pro Unze. Und das bei einem aktuellen Goldpreis von 2.670 A$. Mit Goldressourcen auf Estelle von inzwischen knapp 10 Mio. Unzen auf nur 2 Zielen steht Nova erst am Anfang seiner Entwicklung. Mit 25 Mio. A$ Cash ist die Explorationskasse aktuell prall gefüllt. Damit sollen nicht nur die Ressourcen der beiden Goldvorkommen Korbel und RPM ausgeweitet werden, sondern auch die 13 anderen bekannten Ziele dazwischen näher erkundet werden. Doch dazu mehr im nächsten Video. Goldlagerstätten im zweistelligen Ressourcenbereich sind auf Alaska's Tintina Gold Belt übrigens keine Seltenheit.

Zahlreiche Goldlagerstätten gibt es auf dem Tintina Gold Belt in Alaska Enthaltene Werte: XD0002747026,AU000000NVA2

