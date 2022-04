Unterföhring (ots) -- Top-Besetzung beim Sandplatzklassiker: Novak Djokovic, Rafael Nadal, Alexander Zverev und Dominic Thiem- Sky berichtet von Sonntag bis Sonntag täglich live aus der Caja Magica- Stefan Hempel, Marcel Meinert, Philipp Langosz und Paul Häuser kommentieren- Reporter Moritz Lang präsentiert die Live-Übertragung live ab dem dritten Tag aus Madrid- Neben dem Abonnement des Sky Sport Pakets können Fans mit Sky Ticket auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Matches live dabei seinUnterföhring, 30. April 2022 - Ab dem morgigen Sonntag steht mit den ATP Masters in Madrid ein Sandplatzklassiker auf dem Programm. Sky wird täglich live und exklusiv aus der Caja Magica übertragen.Die Tennisfans dürfen sich auf ein top besetztes Teilnehmerfeld freuen. Besonders die Rückkehr von Rafael Nadal nach überstandener Verletzung wird heiß erwartet. Alexander Zverev ist Titelverteidiger in Madrid und konnte im letzten Jahr in drei Sätzen im Finale gegen Matteo Berrettini triumphieren. Jetzt hofft er in der spanischen Hauptstadt auf ein Erfolgserlebnis nach zuletzt durchwachsenen Auftritten auf der Tour. Für den Österreicher Dominic Thiem ist das Masters die große Turnierteilnahme nach einer langen verletzungsbedingten Pause. Insgesamt gehen mit Ausnahme von Matteo Berrettini und Daniil Medvedev alle Topspieler in Madrid an den StartDie Matches beim ATP Masters kommentieren Stefan Hempel, Marcel Meinert, Philipp Langosz und Paul Häuser. Moritz Lang ist ab dem dritten Tag live vor Ort, führt durch den Tag und holt Stimmen ein. Das Finale am 8. Mai kommentiert Marcel Meinert.Das Beste von der ATP Tour live nur bei SkySky berichtet live im deutschen, österreichischen und schweizerischen Fernsehen von den größten Turnieren der ATP Tour. Neben den Nitto ATP Finals in Turin überträgt Sky auch alle neun Turniere der ATP Masters 1000 sowie die meisten Turniere der ATP 500 - insgesamt rund 1000 Stunden live. Zusätzlich berichtet Sky von ausgewählten Turnieren der ATP 250 und überträgt wie gewohnt im Juli knapp 350 Stunden live und exklusiv das Grand Slam Turnier in Wimbledon.Das ATP Masters von Madrid live bei Sky:Sonntag, 01.05., ab 12.30 Uhr auf Sky Sport 7Montag, 02.05., ab 12.00 Uhr auf Sky Sport 1Dienstag, 03.05., ab 12.00 Uhr auf Sky Sport 2Mittwoch, 04.05., ab 12.00 Uhr auf Sky Sport 2Donnerstag, 05.05., ab 12.00 Uhr auf Sky Sport 1Freitag, 06.05., ab 14.00 Uhr auf Sky Sport 1Samstag, 07.05. die Halbfinals ab 16.00 - 18.00 Uhr auf Sky Sport 7 und 21.00 - 23.00 Uhr auf Sky Sport 4Sonntag, 08.05., das Doppelfinale ab 15.30 - 17.30 Uhr auf Sky Sport 7 und das Finale ab 18.30 - 21.00 Uhr auf Sky Sport 2Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Jens BohlExternal CommunicationsTel. +49 (0) 89 9958 6869jens.bohl@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5209567