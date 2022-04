Die Analysten von Raiffeisen Research meinen in einer Kurzmitteilung zu den Erste Group-Zahlen: "Der Q1-Nettogewinn von EUR 449 Mio. lag 8-10 % über den Erwartungen, während die Erste beim Vorsteuerergebnis in etwa im Rahmen lag. Nichtsdestotrotz halten wir die Qualität der GuV in Q1 22 für gut, da die Kernerträge besser als erwartet ausfielen und die Risikokosten (wie erwartet) niedrig waren, was jedoch durch etwas höhere Betriebskosten und ein schwaches Handelsergebnis ausgeglichen wurde. Das Kreditwachstum betrug seit Ende 2021 2,8 % während die NIM den Aufwärtstrend um 6 Basispunkte im Vergleich zum vorangegangenen Quartal auf 2,14 % fortsetzte, was auf anhaltende Zinserhöhungen in Tschechien und Ungarn zurückzuführen ist ....

