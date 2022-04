Köln (ots) -Tennislegende Boris Becker (54) wurde gestern wegen Insolvenzverschleppung vor dem Londoner Gericht zu einer Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt - ohne Bewährung. Im exklusiven RTL-Interview, das am Freitag kurz nach der Strafmaß-Verkündung geführt wurde, zeigt sich Boris' Ex-Frau Lilly Becker (45) überrascht von der Schärfe des Urteils: "Bis vor zwei Stunden hat das kein Mensch erwartet. He didn't kill anybody [Er hat niemanden umgebracht] [...] Er ist ein Mann, ein Mensch, ein Vater, ein Ex-Ehemann für mich, für Barbara und eine öffentliche Person", so Lilly Becker.Angst vor dem, was kommt, habe sie jedoch nicht: "Ich bin eine taffe Frau. Das habe ich auch gelernt von Boris: Was auch passiert, es muss immer weitergehen." Dass sie sich nun äußert, hat einen Grund: "Es ist wichtig, dass jede Person weiß, dass wir, Amadeus, Noah, Elias, Barbara, seine Freundin Liliana, wir stehen alle hinter Boris. Doesn't matter what happen [Egal, was passiert]."Das exklusive Interview in voller Länge ist heute, Samstag, den 30.4., ab 17:45 Uhr bei "Exclusiv Weekend" zu sehen.Die Zitate sind frei mit dem Hinweis auf "Exclusiv Weekend" bei RTL.Pressekontakt:Rückfragen:RTL Deutschland GmbHzitate@rtl.deTel.: 0221/456-74305Original-Content von: RTL News, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154530/5209596