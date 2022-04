ANDOVER (dpa-AFX) - Heftige Stürme sind am Freitag durch die beiden US-Bundesstaaten Kansas und Nebraska gefegt. Es kam zu Tornados, zerstörerischen Windböen und Hagel, wie unter anderem die "Washington Post" am Samstag berichtete. Ein besonders großer Tornado entwickelte sich kurz vor Sonnenuntergang in den Vororten von Kansas' größter Stadt Wichita. Er richtete erhebliche Schäden an. Autos flogen durch die Luft, Häuser und Läden wurden zertrümmert. Berichte über Verletzte oder Tote lagen zunächst nicht vor. Die Gouverneurin von Kansas, Laura Kelly, rief den Ausnahmezustand aus./gth/DP/mis