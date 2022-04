Wichtige Punkte Shopify hatte während der Lockdownphase der Pandemie enormen Rückenwind. Der Markt befürchtet, dass dieser Schub nun vorbei ist und das Unternehmen in Zukunft langsamer wachsen wird. Shopify (WKN: A14TJP, -4,37 %) ist nach wie vor eine der am schlechtesten abschneidenden Aktien im Tech-Sektor. Die Aktien sind im Jahr 2022 um mehr als 65 % gefallen, haben 73 % ihres Allzeithochs vom November letzten Jahres verloren und sind allein in der letzten Woche um 20 % gesunken. Trotz einiger ...

