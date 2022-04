Die Medi-Globe Group hat eine richtungweisende Forschungskooperation mit dem französischen Institut Hospitalo-Universitaire (IHU) in Straßburg aufgenommen. Ziel der Zusammenarbeit ist die Entwicklung der weltweit ersten KI-Software zur Erkennung von Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse bei endoskopischen Ultraschalluntersuchungen. Als Industriepartner des IHU stärkt die Medi-Globe Group durch diesen Schritt ihre Rolle als Innovationsführer im Bereich der minimalinvasiven Diagnostik und Therapie.

Groundbreaking research cooperation completed: The Medi-Globe Group and the IHU Strasbourg are developing the world's first AI software for detecting pancreatic diseases. Marc Jablonowski (5th from left), CTIO at the Medi-Globe Group and Dr. Markus Schönberger (5th from right), Director Business Development at the Medi-Globe Group, and the team and the CEO of IHU, Benoit Gallix (4th from right) are delighted. Copyright: Medi-Globe Group