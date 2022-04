In 3 Sätzen Nvidia hat in den letzten fünf Monaten ein Drittel seines Wertes verloren. Das Unternehmen erreichte fast eine Billion Dollar Marktkapitalisierung, bevor es durch die Sorgen über den sich verlangsamenden PC-Markt und steigende Zinssätze nach unten gezogen wurde. Der Chiphersteller wäre letztes Jahr beinahe in den Zwölf-Nullen-Club aufgestiegen, aber es könnte noch eine Weile dauern, bis er wieder dorthin zurückkehrt. Die Aktie von Nvidia (WKN: 918422) schloss am 29. November 2021 mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...