Über die Seite Hassmelden konnten Betroffene von Hass im Netz Inhalte melden. Ein ehrenamtliches Team hat die Meldungen bearbeitet - und stellt jetzt die Arbeit ein. Die Plattform Hassmelden stellt ihr Angebot zum 30. April ein. Die Meldestelle für Hatespeech wurde seit drei Jahren ehrenamtlich betrieben. Inzwischen ist die Zahl der Meldungen so stark angewachsen, dass keine Meldungen mehr angenommen werden können, wie das Team per Twitter mitteilt. Innerhalb von drei Jahren seien fast eine Million Meldungen eingegangen. In zahlreichen Fällen hat das Team ...

