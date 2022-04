Eine echte Geduldsprobe erleben derzeit die Evotec-Aktionäre. So liegen die Notierungen heute 9,66 Prozent niedriger als vor Wochenfrist. Für das Wertpapier ging es drei der fünf Tage nach unten. Darunter das Minus vom Dienstag in Höhe von 1,25 Prozent als höchster Tagesverlust der vergangenen Tage. Hier sind nun also erst einmal die Bären am Zug, ehe die Bulle zurückschlagen können.

Trading-Idee für spekulative Anleger: Seit Kriegsbeginn in der Ukraine explodieren die Energiepreise. Damit eröffnen sich für zahlreiche Aktien jetzt herausragende Gewinnchancen. Wir haben die aussichtsreichsten Kandidaten für Sie zusammengestellt. Hier geht's zum Gratis-Download.

Dieser Dämpfer bedeutet dunkle Wolken am Chart-Himmel. Ein charttechnisch relevanter Bereich kommt nämlich immer näher. So beträgt der Sicherheitspuffer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...