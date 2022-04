Suzano S.A. (B3: SUZB3 NYSE: SUZ) teilt mit, dass sein Jahresbericht 2021 auf Formular 20-F heute bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereicht wurde. Inhaber von Aktien der Gesellschaft können den Jahresbericht, einschließlich des geprüften Jahresabschlusses, kostenlos auf Anfrage erhalten, gerichtet an: ri@suzano.com.br. Dieses Dokument ist auch auf der Website von Suzano verfügbar (http://ir.suzano.com.br/).

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Abteilung für Investorenbeziehungen:

Telefon: (+55 11) 3503-9330

E-Mail: ri@suzano.com.br

Über Suzano

Suzano ist eine weltweite Referenz für die Entwicklung nachhaltiger und innovativer Lösungen aus erneuerbaren Quellen. Das Unternehmen wird dabei von seiner Aufgabe geleitet, das Leben inspiriert von Bäumen zu erneuern. Es ist der weltweit führende Hersteller von Eukalyptuszellstoff und einer der größten Papierhersteller Lateinamerikas und spielt in seinen 11 Werken in ganz Brasilien und dem gemeinsamen Unternehmen Veracel eine Rolle im Leben von über 2 Milliarden Menschen. Das Unternehmen, dessen Geschichte über 98 Jahre zurückreicht, verfügt über eine installierte Kapazität von 10,9 Millionen Tonnen Marktzellstoff und 1,4 Millionen Tonnen Papier pro Jahr und exportiert in mehr als 100 Länder. Seine Geschäftstätigkeit basiert auf Innovationsfähigkeit Innovation im Dienste der Nachhaltigkeit und auf den höchsten Niveaus von Sozial-, Umwelt- und Unternehmensführungspraktiken, und seine Aktien werden an Börsen in Brasilien und den Vereinigten Staaten gehandelt. Weitere Informationen finden Sie unter www.suzano.com.br/en/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220429005753/de/

Contacts:

Hawthorn Advisors

Jamie Plotnek

suzano@hawthornadvisors.com