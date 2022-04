Forschende haben einen KI-Algorithmus entwickelt, der in der Lage ist, Bewertungen für Wein und Bier zu schreiben, die von denen eines menschlichen Kritikers fast nicht zu unterscheiden sind. "Mit einem hellen Grüngelb im Glas geht es los. Das herrlich saftig-fruchtige Bouquet mit Stachelbeeren, Maracuja, Zirtusfrüchten und einem Hauch Anis überzeugt ebenso, wie der fruchtbetonte, mit großem Trinkfluss und jeder Menge Frische ausgestattete Auftritt am Gaumen." So liest sich die durchschnittliche Beschreibung eines Weins auf der Website eines großen deutschen Weinhändlers....

Den vollständigen Artikel lesen ...