Grund zum Feiern haben heute alle Alibaba-Aktionäre. Immerhin 12,26 Prozent gewann der Kurs im Vergleich zum Vorwochenschluss. An drei der fünf Sitzungen ging der Titel mit Aufschlägen aus dem Handel. Besonders bemerkenswert war dabei das Plus vom Freitag in Höhe von 6,80 Prozent. Beginnt dadurch nun ein neuer Siegeszug oder ist das nur ein kurzes Aufbäumen?

Trading-Idee für spekulative Anleger: Seit Kriegsbeginn in der Ukraine explodieren die Energiepreise. Damit eröffnen sich für zahlreiche Aktien jetzt herausragende Gewinnchancen. Wir haben die aussichtsreichsten Kandidaten für Sie zusammengestellt. Hier geht's zum Gratis-Download.

Die Bullen müssen auch nach dieser Rallye unverändert aufpassen. Weil eine wichtige Unterstützung quasi aus dem Stand unterkreuzt werden kann. Nur rund neunzehn Sicherheitspuffer besteht schließlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...