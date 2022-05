Unterföhring (ots) -1. Mai 2022. Drei Matchbälle und ein Tagesmarktsieg.Frederick Lau gewinnt am Samstagabend live auf ProSieben "Schlag den Star" gegen Rapper Marteria. Der Schauspieler entscheidet das Duell der Entertainer nach zwei abgewehrten Matchballen und 15 Spielen mit 70:50 Punkten für sich.Starkes Duell, starke Quote: Herausragende 16,9 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer:innen verfolgen den Zweikampf am Samstagabend. Damit erreicht ProSieben einen Tagesmarktanteil von starken 10,1 Prozent - und ist stärkster Sender am Samstag.Sieger Frederick Lau zeigt sich begeistert: "Für mich war es anstrengend, aber ich habe wirklich Spaß gehabt. Ich habe kurzzeitig auch gedacht, dass ich es jetzt nicht mehr hinkriege. Aber trotzdem hat mich der eigene Ehrgeiz nicht verlassen. Es war ein richtig geiles Event und es war schön, den besten Partner Marten dabeizuhaben. Wir hatten eine Menge Freude und es war total ausgeglichen."Auch der zweitplatzierte Marteria zieht eine positive Bilanz: "Es war ein wunderschöner, toller Abend. Sehr Sport lastig. Ich bin ja ein paar Jahre älter, deswegen hat's mich ganz schön mitgenommen. Es war ein guter Fight und dann natürlich das schönste, was man haben kann: Ein finales Spiel 15. Ich habe ein paar Matchbälle verkackt, aber so ist das. Manchmal gewinnt man und manchmal verliert man sowas."Frederick Lau gegen Marteria - das Spiele-ProtokollSpiel 1 - Die WandBeide Gegner besteigen eine Kletterwand, die sich immer weiterbewegt - und immer mehr neigt. Wer sich länger an der Wand hält, ohne den Boden zu berühren, gewinnt. In Frederick Lau steckt der bessere Kletterer. 1:0 für den Schauspieler.Spiel 2 - Wer war das mal?Elton zeigt Frederick und Marteria Kinder- und Jugendfotos von Prominenten. Wer erkennt die Personen auf den Bildern schneller? Frederick beweist in einem knappen Spiel das schärfere Auge und erhöht seine Führung auf 3:0.Spiel 3 - LuftballonFrederick und Marteria müssen einen Luftballon in der Luft halten. Sie haben abwechselnd einen Schlag mit der Hand, der aufwärts erfolgen muss. Wenn der Luftballon den Boden berührt gibt es einen Punkt für denjenigen, der das Spielgerät als letztes berührt hat. Marteria sammelt in einem intensiven Duell einen Punkt mehr und gleicht in der Gesamtwertung auf 3:3 aus.Spiel 4 - Ton-Bild-SchereWer hat das bessere Einprägungsvermögen? Die beiden Gegner bekommen zusammengehörige Ton-Bild-Pärchen vorgespielt bzw. gezeigt. Diese müssen sie sich merken, um die anschließenden Fragen beantworten zu können. Frederick gelingt das besser. 7:3 für den Berliner.Spiel 5 - SwincarFrederick und Marteria fahren im ersten Außenspiel des heutigen Abends nacheinander Runden auf einem Swincar - ein elektrisches, vierrädriges Fahrzeug, das aufgrund seiner flexiblen Radaufhängung auch E-Spider genannt wird. Wer als erster drei Durchgänge mit der schnelleren Rundenzeit absolviert, gewinnt. Es kommt zu einem Führungswechsel. Marteria entscheidet das Spiel für sich und führt mit 8:7.Spiel 6 - Treppen steigenDie Konkurrenten steigen im direkten Vergleich Treppen. Wer als erster das oberste Plateau erreicht - also etwa vier Stockwerke besteigt, gewinnt den Durchgang. Vier gewonnene Durchgänge bedeuten den Sieg des Spiels. Frederick lässt nichts anbrennen und holt sich die Führung in der Gesamtwertung zurück. 13:8 für den Schauspieler.Spiel 7 - Eier ausblasenOstern kommt zurück bei "Schlag den Star". Frederick und Marteria blasen Eier aus. Gewonnen hat, wer als erster zehn Eier ausbläst - die danach nicht mehr als 12 Gramm wiegen dürfen. Frederick hat mehr Puste und baut seine Führung auf 20:8 aus.Spiel 8 - Mini-TennisDie beiden Gegner spielen reguläres Tennis auf einem kleinen Feld. Wer zuerst zwei Tie-Breaks gewinnt, entscheidet "Mini-Tennis" für sich. Frederick beweist mehr Ballgefühl und gewinnt das dritte Spiel in Folge. 28:8 für den Berliner.Spiel 9 - Blamieren oder kassierenDas darf in keiner "Schlag den Star"-Ausgabe fehlen: Elton wechselt sein Outfit und stellt Frederick und Marteria im roten Jackett Fragen beim wohl bekanntesten Spiel der Show. Marteria weiß mehr vom aktuellen Weltgeschehen. Der Rapper hält den Anschluss und verkürzt auf 28:17 für Frederick Lau.Spiel 10 - Patschehändchen"Das Spiel ist nicht wirklich anstrengend, aber unfassbar lustig", leitet Elton ein. Es gewinnt, wer mit Kautschuk-Patschehändchen Spielkarten über eine Linie auf seine Tischseite zieht. Marteria lässt sich mit dem Kinderspielzeug nichts vormachen und geht in der Gesamtwertung mit Frederick auf Tuchfühlung. Nur noch 28:27 für den Schauspieler.Spiel 11 - Skateboard-WurfFrederick und Marteria fahren auf dem Skateboard eine Rampe herunter. Im Anschluss müssen sie einen Ball über eine Latte werfen und wieder auffangen. Der Rapper beweist mehr Gleichgewichtssinn und holt sich die Führung in der Gesamtwertung zurück. 38:28 für den Rostocker.Spiel 12 - Wasser abgießenEin ruhiges Händchen ist gefragt. Die Konkurrenten gießen bestimmte Mengen an Wasser aus einem Kochtopf in eine Schale. Der Clou: Die im Wasser schwimmenden Plastikbälle dürfen dabei nicht herausfallen. Marteria ist in seinem Element und siegt souverän. 50:28 für den Musiker.Spiel 13 - ZuordnenMatchball-Spiel für Marteria: Bei diesem Pultspiel ordnen die Gegner Elemente bestimmten Fragen zu. Wer kennt sich besser aus? Frederick zeigt sich tippsicherer und wehrt den Matchball ab. Nur noch 50:41 für Marteria.Spiel 14 - Ecken-BallDie beiden Gegner sollen einen Ball von drei Abwurfpositionen in einen Korb versenken. Davor muss der Ball zwei Wände berühren, darf jedoch nicht auf dem Boden aufkommen. Sieger ist, wem das schneller gelingt. Frederick drückt aufs Tempo und wehrt Marterias zweiten Matchball ab. 55:50 für Lau.Spiel 15 - Ball haltenDas alles entscheide Spiel: Frederick und Marteria sitzen auf einer Bank und haben jeweils einen Medizinball zwischen den Füßen eingeklemmt. Ziel des Spiels ist es, den Ball länger in der Luft zu halten als der Gegner, ohne dass das 5-Kilogramm schwere Gerät den Boden berührt. 