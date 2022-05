Warren Buffett ist auf der diesjährigen Hauptversammlung von Berkshire Hathaway erneut gefragt worden, was er vom Bitcoin halte. Witzige Randbemerkung: Es ist inzwischen so etwas wie ein Running-Gag, dass früher oder später eine solche Frage kommt. Wie auch immer: Auch in diesem Jahr hat ein Interessierter gefragt, ob sich die Meinung von Warren Buffett über Bitcoin geändert habe. Einfache Frage, einfache Antwort? Nicht mit dem Orakel von Omaha. Hier ist sinngemäß die Antwort des Starinvestors, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...