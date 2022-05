News von Trading-Treff.de DAX pendelt weiter um 14000 Punkte: Impulse im Vorfeld der Fed-Sitzung kommen vor allem von US-Aktien. Wie gestalten diese sich? Das Video zur Analyse ist hier verankert: DAX am Freitag mit trügerischer Stärke Den großen Ausbruch und damit die Rückkehr über 14.000 Punkte hatten wir bereits am Donnerstag gesehen. Er skizzierte sich mit einem Pullback an der Ausbruchszone - Du erinnerst Dich? 20220428 Xetra-DAX Donnerstag ...

