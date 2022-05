In den Augen unserer Autoren könnten diese Top-Aktien für Mai spannende Investitionsmöglichkeiten für langfristig orientierte Investoren darstellen. Ralf Anders: Dropbox Die Zeiten sind fragil. Krieg und Naturkatastrophen lehren uns eindrücklich, dass man von einem Tag auf den anderen alles Materielle verlieren kann. Aber unsere Ideen kann uns niemand nehmen. Und unsere Daten lassen sich an einem sicheren Ort speichern, auf den man (fast) überall und jederzeit zugreifen kann, egal was passiert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...