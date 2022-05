News von Trading-Treff.de Videoanalyse am Sonntag: DAX-Monatswechsel, Nasdaq-Rutsch und Amazon nach Quartalszahlen sind die Themen heute im Video. DAX wieder über 14.000 etabliert? Der DAX pendelte in dieser Woche weiter um die 14000 Punktemarke. Zwischenzeitlich wurde dort ein Verkaufssignal eingezogen, doch dies war bereits am Donnerstag wieder revidiert. Darauf gehe ich in diesem Video noch einmal im Detail ein und stelle die potenziellen Impulse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...