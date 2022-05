Wie On-Chain-Daten zeigen, reduzieren die 100 größten Ethereum-Wale vor dem Wochenende ihre Bestände an Ether und steigen auf Stablecoins um. Das Muster zeigt sich seit einigen Wochen und verstärkt sich dabei. Daten von Whalestats ist zu entnehmen, dass die 100 größten Ethereum-Wallets vor dem Wochenende regelmäßig ihre Ether-Bestände verringern - offenbar, um Risiken zu minimieren. Stattdessen setzen sie ihr Kapital in Dollar-gebundene Stablecoins um. So können schnelle Abwärtsbewegungen vermieden werden. Stablecoins sind irgendwie … stabiler Das Phänomen tritt laut Whalestats vornehmlich bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...