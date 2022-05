Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) -Das Unternehmen erhält außerdem die "AWS Energy Competency" und die "AWS IoT Competency"Larsen & Toubro Infotech (https://www.lntinfotech.com/investors/) (BSE: 540005) (NSE: LTI), ein international tätiges Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, hat den Premier Partner Status im AWS Partner Network (APN) erhalten. Dabei handelt es sich um eine weltweite Community von Partnern von Amazon Web Services (AWS), die Programme, Fachwissen und Ressourcen nutzt, um Kundenangebote zu erstellen, zu vermarkten und zu verkaufen. LTI erhielt diese Anerkennung für seine Expertise bei der Unterstützung von Unternehmen zum Erreichen ihrer Cloud-Technologieziele in komplexen Kundenlandschaften.Als Premier Consulting Partner hat LTI unter Beweis gestellt, dass es in der Lage ist, Unternehmen dabei zu unterstützen, das volle Potenzial von AWS auszuschöpfen und ihre Reise in die Cloud zu beschleunigen. Der Premier Consulting Partner-Status zeichnet LTI als AWS-Partner aus, der über fundiertes Fachwissen und Erfolg bei der Unterstützung von Kunden beim Design, der Architektur, dem Aufbau, der Migration und der Verwaltung ihrer Workloads auf AWS verfügt.Kürzlich hat LTI außerdem die "AWS Energy Competency" und die "AWS IoT Competency" dafür erhalten, die Kunden bei der Optimierung der gesamten Wertschöpfungskette zu unterstützen. Dazu gehören geophysikalische und Lagerstättenanalyse, Produktionsbetriebe und -optimierung, der Pipelinebetrieb und die Optimierung der Erzeugung von Solar- und Windenergie. Die AWS-Kompetenzpartner werden anhand verschiedener Vergleichswerte überprüft und validiert, bevor sie die prestigeträchtige Auszeichnung erhalten.Sanjay Jalona, CEO und Geschäftsführer von LTI, erklärte: "Wir sind stolz darauf, den Premier Consulting Partner-Status im AWS-Partnernetzwerk zu erhalten. LTI ermöglicht die digitale Transformation, um den Unternehmen automatisierte und skalierbare Wege zu bieten und so echte Cloud-Innovationen zu erzielen. Der Abschluss des strengen Prozesses zum Nachweis unserer AWS-Expertise, einschließlich des umfangreichen Akkreditierungs- und Zertifizierungsprozesses, zeigt, dass unser Team sich dafür einsetzt, Unternehmen dabei zu helfen, ihre Technologieziele zu erreichen, indem es die Agilität und die Breite der Services und das Innovationstempo von AWS nutzt.""Wir freuen uns, LTI als AWS Premier Consulting Partner anzuerkennen", betonte Chris Sullivan, Leiter für WW-Systemintegratoren und strategische Allianzen bei Amazon Web Services (AWS). "LTI unterstützt Unternehmen auf der ganzen Welt dabei, ihre Migration und Modernisierung zu beschleunigen. Ihre Erfolge sind Zeugen unser gemeinsamen Engagements, die Kunden dabei zu unterstützen, ihr Geschäft mit der Größe, Sicherheit und Agilität von AWS umzugestalten."James Harrison, Senior Vice President für weltweite Infrastruktur und Cloud-Betriebe bei ViacomCBS, erklärte: "Wir bei Paramount gratulieren LTI zu dem Status als AWS Premier Consulting Partner." LTI ist ein wichtiger Partner bei unserer Cloud-Einführungsstrategie und verfügt über herausragende Kenntnisse des AWS-Serviceportfolios sowie die Fähigkeit, sein Ökosystem profitabel einzusetzen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit LTI und AWS bei unserer ehrgeizigen Reise in die Cloud."Um AWS Premier Partner zu werden, durchlaufen die Unternehmen einen strengen Genehmigungsprozess durch Akkreditierungen und Zertifizierungen und können eine langfristige Investition in ihre Beziehung zu AWS mit unverzichtbarem umfangreichem Fachwissen bei der Bereitstellung von Kundenlösungen in AWS vorweisen. LTI hat zuvor umfassende AWS-Kompetenzen für DevOps, Migration, Daten & Analytik, Finanzdienstleistungen, maschinelles Lernen, Microsoft-Workloads und SAP erlangt.Informationen zu LTI:LTI (NSE: LTI) ist ein global tätiges Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, das mehr als 485 Kunden zum Erfolg in einer konvergierenden Welt verhilft. Mit Niederlassungen in 33 Ländern geben wir für unsere Kunden stets das Beste und beschleunigen ihre digitale Transformation. Unser Unternehmen wurde 1997 als Tochtergesellschaft von Larsen & Toubro Limited gegründet. Aufgrund unserer einzigartigen, langjährigen Erfahrung verfügen wir über beispiellose praktische Expertise bei der Lösung der komplexesten Aufgaben für Firmen in allen Branchen. Jeden Tag ermöglicht unser Team von mehr als 45.000 LTI'lern es unseren Kunden, die Effektivität ihrer geschäftlichen und technologischen Abläufe zu verbessern und einen Mehrwert für ihre Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre zu schaffen. Mehr Informationen unter http://www.Lntinfotech.com (http://www.lntinfotech.com/) oder folgen Sie uns unter @LTI_Global.Verbinden Sie sich mit LTI:- Lesen Sie unsere News (https://www.lntinfotech.com/news-events/) und Blogs (https://www.lntinfotech.com/blogs/)- Folgen Sie uns auf Twitter (https://twitter.com/LTI_Global) und LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/l&t-infotech)- Klicken Sie auf "Gefällt mir" auf unserer Facebook (https://www.facebook.com/LarsenToubroInfotech/?hc_ref=SEARCH&fref=nf)-Seite- Sehen Sie sich unsere Videos auf YouTube (https://www.youtube.com/user/LarsenToubroInfotech) anWeitere Informationen (in englischer Sprache) finden Sie hier:- LTI Recognized as Leader Across all Six Quadrants in the ISG Provider Lens AWS Ecosystem Partners Report USA 2021 (https://www.lntinfotech.com/news-event/lti-recognized-as-leader-across-all-six-quadrants-in-the-isg-provider-lens-aws-ecosystem-partners-report-usa-2021/)- LTI Expands Strategic Relationship with Amazon Web Services (https://www.lntinfotech.com/news-event/lti-expands-strategic-relationship-with-amazon-web-services/)Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1044154/LTI_Logo.jpgPressekontakt:Shambhavi Revandkar,Leitung Öffentlichkeitsarbeit,+919769509545,shambhavi.revandkar@lntinfotech.comOriginal-Content von: LTI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/145474/5210210