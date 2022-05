DJ Qantas vergibt Großauftrag an Airbus

Von Mike Cherney

SYDNEY (Dow Jones)--Australiens größte Fluggesellschaft Qantas Airways will Dutzende von Flugzeugen beim europäischen Hersteller Airbus SE bestellen, darunter auch neue Flugzeuge für Nonstop-Flüge zwischen Australien und den USA und Großbritannien. Qantas erklärte, dass die neuen Ultralangstrecken-Nonstop-Flüge, die als "Projekt Sunrise" bezeichnet werden, ab Ende 2025 starten und zunächst Sydney mit London und New York verbinden werden.

"Die Entscheidung des Vorstands, die größte Flugzeugbestellung in der australischen Luftfahrt zu genehmigen, ist ein klares Vertrauensvotum für die Zukunft der Qantas-Gruppe", sagte CEO Alan Joyce. Wie viele andere Fluggesellschaften musste auch Qantas während der schlimmsten Zeit der Coronavirus-Pandemie Personal abbauen und Flugzeuge am Boden halten. In den letzten Wochen ist die Reisenachfrage jedoch wieder gestiegen, und die australischen Flughäfen waren während der Osterferien überfüllt mit Reisenden. Qantas bestellt nun 12 Airbus A350-1000. Qantas erklärte, dass diese Flugzeuge in der Lage sein werden, Australien direkt mit jedem Ort der Welt zu verbinden.

Darüber hinaus gab die Fluggesellschaft bekannt, dass sie 40 Flugzeuge des Typs A321XLR und A220 für ihre Inlandsflotte bestellt sowie 94 Kaufoptionen, die sich über mindestens ein Jahrzehnt erstrecken werden. Diese Flugzeuge werden die alternden Boeing 737 und 717 ersetzen. Zusammen mit einem bestehenden Auftrag für die Billigfluggesellschaft Jetstar umfasst der Gesamtauftrag von Qantas an Airbus nun 299 Flugzeuge, von denen die Hälfte Direktaufträge und die andere Hälfte Kaufoptionen sind.

Qantas teilte am Montag außerdem mit, dass sich der Inlandsreiseverkehr schneller als erwartet wieder auf das Niveau von vor der Katastrophe erholt. Es gebe eine starke Nachfrage nach internationalen Reisen, aber einige wichtige Märkte seien noch nicht geöffnet. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und anderen Posten (EBITDA) wird in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2022 voraussichtlich zwischen 450 Millionen und 550 Millionen australischen Dollar liegen, umgerechnet bis zu 370 Millionen Euro. Qantas warnte jedoch, dass sie für das gesamte Geschäftsjahr einen erheblichen Verlust vor Zinsen und Steuern erwartet, der die schlimmsten Auswirkungen der Delta- und Omicron Covid-19-Varianten beinhaltet.

