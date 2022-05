Die Aktie von Amazon ist in der vergangenen Woche massiv unter Druck geraten. Grund waren die jüngsten Quartalszahlen sowie ein sehr schwacher Ausblick. Das Papier markierte am Freitag bei 2.432,50 Dollar ein neues 52-Wochen-Tief. Am Ende ging die Amazon-Aktie mit einem Minus von 14,1 Prozent auf 2.485,63 Dollar aus dem Handel.Bei Amazon laufen die Geschäfte überraschend schlecht - hohe Kosten belasteten den weltgrößten Online-Händler zu Jahresbeginn. Der Betriebsgewinn brach im ersten Quartal gegenüber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...