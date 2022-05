Man kann Bilanzen lesen können wie einen simplen Schulaufsatz, so ziemlich alles über Charttechnik wissen, über 30 Jahre lang Trader sein und trotzdem an der Börse aktuell verzweifeln. Vor ein paar Jahren wäre es mir so gegangen. Heute stelle ich fest: Diesmal rege ich mich in keiner Weise mehr auf. Da ich vermute, dass das manchem dienlich sein...

Den vollständigen Artikel lesen ...