DJ Intesa Sanpaolo verlängert Amtszeit von CEO

Von Joshua Kirby

BARCELONA (Dow Jones)--Intesa Sanpaolo hat die Amtszeit von CEO Carlo Messina verlängert. Im Anschluss an die Wiederwahl des Verwaltungsrates auf der Aktionärsversammlung am vergangenen Freitag beschloss dieser einstimmig, Messina in seiner Position an der Spitze der italienischen Bank zu bestätigen, teilte das Kreditinstitut mit. Messina ist seit 2013 CEO des Kreditinstituts. Mit der Wiederbestellung werde die Konzernführung konsequent fortgeführt.

May 02, 2022 01:21 ET (05:21 GMT)

