PVA TePla liefert Siliziumkarbid-Kristallzuchtanlagen an STMicroelectronics Die PVA Crystal Growing Systems GmbH, ein Tochterunternehmen der PVATePla-Gruppe, (ISIN DE0007461006), Wettenberg, hat mit STMicroelectronics (NYSE: STM), einem weltweit führenden Halbleiterhersteller, der Kunden in allen Bereichen der Elektronikindustrie beliefert, einen Vertrag über die Lieferung von hochmodernen Siliziumkarbid (SiC)-Kristallzucht-Anlagen abgeschlossen. PVA TePla wird 200-mm-Kristallzuchtanlagen liefern, die an den ST-eigenen Prozess und Betrieb angepasst sind. Die Vereinbarung basiert auf der langjährigen Zusammenarbeit von PVA TePla und dem schwedischen SiC-Waferhersteller Norstel AB, der 2019 von ST übernommen wurde und nun als STMicroelectronics Silicon Carbide AB firmiert. Der Vorstandsvorsitzende der PVA TePla AG, Manfred Bender, über das gemeinsame Projekt: "Wir freuen uns, dass wir unsere Geschäftsbeziehungen zu STMicroelectronics als einem der führenden SiC-Halbleiterhersteller weiter ausbauen konnten. Als führender Kristallzucht-Anlagenhersteller in diesem äußerst wichtigen Zukunftsmarkt erhöhen sich auch unsere langfristigen Wachstumsperspektiven in diesem Markt ganz entscheidend. Nicht zu vergessen sind auch die ökologischen Aspekte, die durch SiC-Leistungshalbleiter zum Beispiel in der E-Mobilität und bei den erneuerbaren Energien zum Tragen kommen. " Der COO, Oliver Höfer, ergänzt: "Unsere Produktionskapazitäten im thüringischen Jena sind für die neue Kooperation sehr gut vorbereitet. Dank unserer Fließfertigung sind wir in der Lage, trotz unseres hohen Auftragsbestandes weitere, zu erwartende Volumenaufträge für Kristallzuchtanlagen zu bearbeiten. " Kontakt:

