Belastung kam vom steigenden US-Dollar, der Erdöl für Anleger ausserhalb des Dollarraums verteuerte und auf deren Nachfrage lastete.Singapur - Die Ölpreise sind am Montag mit Abschlägen in die neue Handelswoche gestartet. Belastung kam vom steigenden US-Dollar, der Erdöl für Anleger ausserhalb des Dollarraums verteuerte und auf deren Nachfrage lastete. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 106,02 Dollar. Das waren 1,12 Dollar weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte...

