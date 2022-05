Wochenausblick: Zinsentscheid der Federal Reserve

Werbung



In dieser Woche erwarten uns neben wichtigen Konjunkturdaten aus der Eurozone, den USA und Deutschland weitere Unternehmenszahlen zum abgelaufenen ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022 sowie der Zinsentscheid der Fed.



Montag

Der Montag beginnt mit Konjunkturdaten aus Deutschland. Bereits am Morgen werden die Einzelhandelsumsätze des Monats April vom Statistischen Bundesamt veröffentlicht. Es folgen am Abend die Quartalsergebnisse von Expedia.





Dienstag

Am Dienstagmorgen gewähren unternehmensseitig die Deutsche Post, BP, Uniper und Covestro Einblicke in ihre Bücher zum vergangenen Quartal. Zeitgleich werden von dem Eurostat, dem Statistischen Amt der Europäischen Union, die Arbeitslosenquote und der Erzeugerpreisindex bekanntgegeben. Darüber hinaus veröffentlicht die Bundesagentur für Arbeit gegen Mittag die Arbeitslosenquote für den Monat April, bevor am späten Abend AMD, Airbnb und Starbucks ihre Quartalsergebnisse präsentieren.

Mittwoch

Der Mittwoch beginnt mit der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse von Airbus, Fresenius, Teamviewer, Volkswagen und Novo Nordisk. Im Tagesverlauf öffnet Moderna die Bücher zum ersten Quartal, bevor um 20:00 Uhr die US-Notenbank Federal Reserve ihre Zinsentscheidung bekannt gibt. Am späten Abend folgen darüber hinaus noch Geschäftszahlen von Etsy, Booking und Uber zum vergangenen Quartal.

Donnerstag

Am frühen Donnerstagmorgen stehen eine Reihe von Quartalszahlen an. Vonovia, Zalando, Lufthansa, Henkel, BMW, Hensoldt, Shell und die Shop Apotheke öffnen ihre Bücher zum ersten Quartal. Am Donnerstagmittag gibt die Zentralbank Englands, die Bank of England, ihre Zinsentscheidung bekannt.

Freitag

Zum Wochenende werden am Freitagmorgen die Geschäftsahlen des vergangenen Quartals von Evonik, Rheinmetall, Adidas, Jungheinrich und RTL vorgelegt. Darüber hinaus werden am Freitagmittag mit der Arbeitslosenquote und der Erwerbsbeteiligungsquote wichtige Konjunkturindikatoren der USA veröffentlicht.

