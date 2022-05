Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat sich am Freitag mit Gewinnen ins Wochenende verabschiedet. Auf Wochensicht stand allerdings ein kleines Minus von 0,3 Prozent. Über den gesamten Monat April betrachtet war die Performance schwach. Der DAX gab im April 2,2 Prozent ab. Marktidee: Linde Linde hat in der vergangenen Woche überzeugende Zahlen für das erste Quartal vorgelegt und die Gewinnprognose für das Gesamtjahr angehoben. Die Aktie hatte im März einen mittelfristigen Aufwärtstrend etabliert, befand sich zuletzt aber in einer volatilen Seitwärtsbewegung. Im Fokus steht aktuell ein wichtiger Kreuzwiderstand. Bei einem Anstieg darüber wäre der Weg frei zu drei neuen Kurszielen.