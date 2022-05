DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In China, Hongkong und Singapur ruht der Börsenhandel wegen des Tags der Arbeit (Ersatztermin).

DIENSTAG: In Singapur bleibt die Börse wegen Hari Raya Puasa (Fest des Fastenbrechens) geschlossen. In Japan findet wegen des Tags der Verfassung kein Handel statt.

DIENSTAG bis FREITAG: In China findet wegen zusätzlicher Feiertage zum Tag der Arbeit und wegen des Tags der Jugend (Freitag) kein Börsenhandel statt.

TAGESTHEMA

Die Stimmung in der chinesischen Industrie ist im April nach offiziellen Angaben deutlicher als erwartet gesunken. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 47,4 (März: 49,5), wie aus Daten der nationalen Statistikbehörde und der China Federation of Logistics & Purchasing (CFLP) hervorgeht. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten einen Stand von 48,0 Punkten prognostiziert. Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung.

Der Subindex für die Produktion verringerte sich auf 44,4 (Vormonat: 49,5), jener für den Auftragseingang ermäßigte sich auf 42,6 (48,8). Der Index für neue Exportorder - ein Indikator für die Auslandsnachfrage nach chinesischen Gütern - fiel auf 41,6 (47,2). In der Dienstleistungsbranche hat sich die Lage im April eingetrübt, wie der ebenfalls am Morgen veröffentlichte Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor zeigte. Er fiel auf 41,9 (Vormonat: 48,4) Punkte.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

22:01 Expedia Inc, Ergebnis 1Q, Bellevue

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 59,7 1. Veröff.: 59,7 zuvor: 58,8 16:00 Bauausgaben März PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe April PROGNOSE: 57,8 Punkte zuvor: 57,1 Punkte

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.151,75 +0,6% E-Mini-Future Nasdaq-100 12.953,75 +0,8% Nikkei-225 26.904,16 +0,2% Hang-Seng-Index FEIERTAG Kospi 2.730,94 +1,3% Shanghai-Composite FEIERTAG S&P/ASX 200 7.343,50 -1,2%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Leichter - Getrübt wird das Sentiment von Sorgen um die wirtschaftliche Entwicklung in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt. Hinzu kommen die herben Verluste an der Wall Street zu Wochenschluss. Die Anleger halten sich auch aufgrund der zur Wochenmitte anstehenden geldpolitischen Sitzung der US-Notenbank zunehmend zurück. Die Stimmung in der chinesischen Industrie ist im April nach offiziellen Angaben deutlicher als erwartet gesunken. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 47,4 (März: 49,5). In Tokio zeigen sich die Anleger weiter von Engpässen in der Lieferkette beunruhigt. Positiv wirkt ein etwas schwächerer Yen. Fujitsu rücken um 6,1 Prozent vor. Der Elektronik- und Technologiekonzern hatte mitgeteilt, dass er für das im April begonnene Geschäftsjahr einen Anstieg des Nettogewinns um 53 Prozent auf 280,00 Milliarden Yen (rund 2,16 Milliarden US-Dollar) erwartet. Zudem wurde ein Aktienrückkauf-Programm angekündigt. Z Holdings brechen um 9,3 Prozent ein, nachdem der Nettogewinn im vierten Geschäftsquartal die Konsensschätzung verfehlt hat. Der Mischkonzern Mitsui (+1,6%) wird im Laufe des Tages Geschäftszahlen vorlegen. In Südkorea wird das Sentiment von den kräftigen Verlusten an der Wall Street belastet. Die Titel des Fintechs Kakaopay verlieren 4,0 Prozent, Naver büßen 2,6 Prozent ein. Die Aktie des Index-Schwergewichts Samsung Electronics gibt 0,3 Prozent nach. Auch in an der Börse in Sydney belasteten die Verluste an den US-Börsen.

US-NACHBÖRSE

Nach den herben Verlusten im regulären Geschäft hat sich an den US-Börsen am Freitag im nachbörslichen Handel nur noch wenig getan. Amazon büßten noch leicht weitere 0,3 Prozent ein, nachdem die Aktie im regulären Handel um rund 14 Prozent eingebrochen war. Lyft (+0,9%) hatte seinen Jahresabschluss für 2021 korrigiert, nachdem ein Buchhaltungsfehler in Höhe von rund 52,8 Millionen US-Dollar festgestellt worden war. Das Unternehmen teilte mit, dass der Verlust 1,06 Milliarden Dollar bzw. 3,17 Dollar je Aktie hätte betragen müssen, statt 1,01 Milliarden Dollar bzw. 3,02 Dollar je Aktie. Der Fehler habe jedoch keine Auswirkungen auf die im Februar abgegebene Finanzprognose, so Lyft.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 32.977,21 -2,8% -939,18 -9,3% S&P-500 4.131,93 -3,6% -155,57 -13,3% Nasdaq-Comp. 12.334,64 -4,2% -536,89 -21,2% Nasdaq-100 12.854,80 -4,5% -601,25 -21,2% Freitag Donnerstag Umsatz NYSE (Aktien) 1,38 Mrd 1,01 Mrd Gewinner 685 2,589 Verlierer 2.666 743 Unverändert 112 144

Massive Abschläge - Zum Monatsausklang haben die Teilnehmer in kräftigem Ausmaß Gewinne mitgenommen. Die Nasdaq verbuchte den stärksten Monatsrückschlag seit 2008. Hatte am Donnerstag noch der Quartalsausweis der Facebook-Mutter Meta die Anleger vor allem für den Technologiesektor optimistisch gestimmt, zeigten nun die Zahlen von Amazon (-14%), dass die Zuversicht verfrüht gewesen sein könnte. Nicht nur Grund zur Freude lieferte auch Apple (-3,7%). Intel (-6,9%) hat zwar im ersten Quartal die eigenen Ziele und die Markterwartungen übertroffen, den Ausblick aber "nur" bestätigt. Honeywell (+1,9%) hat bei der Vorlage von über den Erwartungen liegenden Zahlen seinen Ausblick angehoben. Die Erwartungen verfehlt haben dagegen die beiden Ölkonzerne Chevron (-3,2%) und Exxon Mobil (-2,2%).

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,72 +10,6 2,62 199,3 5 Jahre 2,96 +12,2 2,84 170,0 7 Jahre 2,97 +10,5 2,86 152,6 10 Jahre 2,91 +8,5 2,82 139,9 30 Jahre 2,98 +8,3 2,89 107,6

Anleihen wurden nach den Daten zu Einkommen und Ausgaben verstärkt verkauft, was sich in steigenden Renditen niederschlug. Händler verwiesen auf den im März gestiegenen PCE-Preisindex, das von der US-Notenbank bevorzugte Preismaß. Er dürfte Einfluss auf den kommende Woche anstehenden Zinsentscheid der Fed haben. Die 10- und 30-Jahresrenditen verzeichneten im April den höchsten Monatsgewinn seit 2009.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:23 % YTD EUR/USD 1,0520 -0,3% 1,0547 1,0550 -7,5% EUR/JPY 137,14 +0,1% 137,00 137,43 +4,8% EUR/GBP 0,8384 +0,0% 0,8382 0,8419 -0,2% GBP/USD 1,2547 -0,3% 1,2583 1,2530 -7,3% USD/JPY 130,36 +0,4% 129,89 130,26 +13,3% USD/KRW 1.263,53 -0,7% 1.263,53 1.257,76 +6,3% USD/CNY 6,6085 0% 6,6085 6,5969 +4,0% USD/CNH 6,6824 +0,5% 6,6475 6,6299 +5,2% USD/HKD 7,8475 +0,0% 7,8468 7,8471 +0,7% AUD/USD 0,7044 -0,3% 0,7067 0,7144 -3,0% NZD/USD 0,6433 -0,5% 0,6463 0,6517 -5,8% Bitcoin BTC/USD 39.015,54 +1,8% 38.327,58 39.486,36 -15,6%

Im Dollar kam es am Freitag zu Gewinnmitnahmen. In den vergangenen Tagen hatte die US-Devise von den anstehenden Zinserhöhungen der US-Notenbank profitiert, war aber auch als Fluchtwährung gesucht vor dem Hintergrund der politischen und konjunkturellen Unsicherheit. Nachdem der Dollarindex auf den höchsten Stand seit fast 20 Jahren gestiegen sei, sei er reif gewesen für eine Konsolidierung, hieß es dazu von der ING. Aktuell gibt der Dollarindex 0,4 Prozent nach.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 103,65 104,69 -1,0% -1,04 +41,3% Brent/ICE 106,00 107,14 -1,1% -1,14 +39,6%

Die Ölpreise tendierten uneinheitlich. Brent profitierte weiter davon, dass Deutschland seinen Widerstand gegen ein Importverbot für russisches Öl aufgegeben hat. Dagegen gab die Sorte WTI nach. Marktteilnehmer warnten, dass die andauernden Lockdowns in China die Nachfrage nach Öl deutlich verringern und damit den Preisanstieg begrenzen dürften.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.885,57 1.896,80 -0,6% -11,23 +3,1% Silber (Spot) 22,66 22,78 -0,5% -0,12 -2,8% Platin (Spot) 934,53 946,83 -1,3% -12,30 -3,7% Kupfer-Future 4,30 4,40 -2,2% -0,10 -3,5%

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

KONJUNKTUR CHINA

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im April verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global (ehemals IHS Markit) ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 46,0 (März: 48,1) Punkte. Der Index beruht auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind.

G20-GIPFEL

Die US-Regierung hat die Einladung des russischen Präsidenten Wladimir Putin zum G20-Gipfel in Indonesien im November kritisiert. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, sagte am Freitag, US-Präsident Joe Biden habe "öffentlich zum Ausdruck gebracht", dass er gegen eine Teilnahme Putins an dem Treffen auf Bali sei. "Wir haben unsere Ansicht übermittelt, dass wir nicht denken, dass sie ein Teil davon sein sollten."

BERKSHIRE HATHAWAY

Berkshire Hathaway Inc. hat im ersten Quartal einen Gewinnrückgang hinnehmen müssen. Die Turbulenzen an den internationalen Märkten haben das Portfolio belastet und das Versicherungsgeschäft wurde von steigenden Schadenszahlungen belastet. Der Nettogewinn lag bei 5,46 (11,71) Milliarden Dollar.

QUANTAS

Australiens größte Fluggesellschaft Qantas Airways will Dutzende von Flugzeugen beim europäischen Hersteller Airbus SE bestellen, darunter auch neue Flugzeuge für Nonstop-Flüge zwischen Australien und den USA und Großbritannien. Qantas erklärte, dass die neuen Ultralangstrecken-Nonstop-Flüge, die als "Projekt Sunrise" bezeichnet werden, ab Ende 2025 starten und zunächst Sydney mit London und New York verbinden werden.

