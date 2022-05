Stabilus Aktie zeigt es zwar noch nicht, aber die Stabilus S.A. (ISIN: LU1066226637) hat sich von den Pandemiefolgen weitgehend erholt. Und kann im zweiten Quartal, das für Stabilus am 31.03.2022 endete, wieder an alte Zeiten anknüpfen und liefert ein Rekordergebnis ab. Stabilus, einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Branchen, hat heute ihren Finanzbericht für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2022 veröffentlicht. Nach einem soliden Start in das Geschäftsjahr 2022 im ersten Quartal hat sich das Umsatzwachstum im zweiten Quartal deutlich beschleunigt. ...

