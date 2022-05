The following instruments on XETRA do have their last trading day on 02.05.2022

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 01.05.2022



ISIN Name

DE000LB13M13 LBBW STUFENZINS 20/22

DE000LB13M05 LBBW STUFENZINS 20/22

US904764AW76 UNILEVER CAP. 17/22

XS1814900806 KRED.F.WIED.18/22 MTN

XS1226306253 LEEDS BUILDING 15/22 MTN

DE000BHY0GP5 BERLIN HYP AG PFE191

XS1227242630 INVESTEC 15/22 MTN

