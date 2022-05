News von Trading-Treff.de Videoanalyse DAX-Wochenstart: 14000 wieder aufgegeben oder nur ein Zwischenstopp? Darauf gehen wir in der Vorbörse genauer ein. DAX wieder unter 14.000 Punkten Der DAX-Wochenstart unter 14000 Punkten hält scheinbar Einzug. Ein weiteres Pendeln in der bekannten Range könnte somit anstehen. Zunächst muss die Unterstützung bei 1386x getestet werden und hat bereits in der Vorbörse eine Rolle gespielt. Wie setzt sich dieses Puzzle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...