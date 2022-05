Bei all den negativen Meldungen haben es die positiven Argumente für die Aktien schwer.Es prasselt einiges an negativen Meldungen auf die Aktienmärkte ein, nicht erst in den letzten Tagen und Wochen, sondern schon seit dem letzten Sommer. Auf und Abs von 5% oder mehr wechselten sich deshalb regelmässig ab. Bisher konnten sich die Aktienmärkte auf tieferen Niveaus immer wieder auffangen und die Verluste aufholen. Die Widerstandskraft scheint bei den einen zu bröckeln...

Den vollständigen Artikel lesen ...