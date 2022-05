Die Inflation hat die Regale der Supermärkte erreicht. Da auch die Lebensmittelkonzerne mit starken Preissteigerungen zu kämpfen haben, müssen Verbraucher an der Ladenkasse tiefer in die Tasche greifen.Trotz der schier unendlichen Auswahl an den Regalen ist der Lebensmittelmarkt auf wenige Big Player beschränkt und damit ist das Pendel der Marktmacht tendenziell auf der Seite der Nahrungsmittelkonzerne. Allein die neun weltweit größten Lebensmittelhersteller stehen für 90% aller in den Einkaufswagen landenden Produkte. Wir haben drei Konsumgüterhersteller einer tiefgreifenden Analyse unterzogen und wollten wissen, in welchem Umfang die Preissteigerungen auf Konsumentenseite angenommen wurden, wobei wir den zwischengeschalteten Einzelhandel (vgl. PB v. 28.2.) bewusst ausgeklammert haben. Nestlé gilt in dieser Riege mit Marken wie u. a. Maggi, KitKat und Nescafe als Marktführer. Im Q1 wiesen die Schweizer ein Umsatzwachstum von 5,4% auf 22,2 Mrd. (Vj.: 21,1 Mrd.) CHF aus. Das organische Wachstum betrug 7,6% und speiste sich zum größten Teil aus Preissteigerungen (5,4%), das Volumenwachstum betrug 2,4%. Angaben zum Gewinn machte das Unternehmen nicht, der Ausblick für das Gesamtjahr wurde indes bestätigt. Demnach will Nestlé ein org. Umsatzwachstum ...

