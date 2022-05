Bei der Wiener Börse tritt ab heute ein neues Market Making Modell in Kraft. Zusätzlich zum bisherigen Market Maker wird im Top-Segment prime market der "Best Bid and Offer" Market Maker (BBO Market Maker) eingeführt während der bisherige Specialist eingestellt wird. Der neue BBO Market Maker verpflichtet sich Gebote zu den besten verfügbaren Preisen - an der Spitze des Orderbuches - anzubieten. Bereits drei namhafte Market Maker (HRTEU Limited, Tower Research Capital Europe BV und XTX Markets SAS) haben sich zur Teilnahme entschieden. Ziel ist, die Handelsspannen (Spreads) an der Wiener Börse weiter zu verengen und damit die Attraktivität österreichischer Aktien am Wiener Handelsplatz zu stärken. "Sowohl Privatanleger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...