TOULOUSE/SYDNEY (dpa-AFX) - Die australische Fluggesellschaft Qantas will künftig die längsten Flüge der Welt anbieten und kauft dafür neue Großraumjets von Airbus . Die Airline werde zwölf Maschinen vom Typ A350-1000 für Flüge von Australiens Ostküste etwa nach New York und London bestellen, teilten beide Unternehmen am Montag in Sydney und Toulouse mit. Qantas hatte die Pläne für die 20-stündigen Flüge wegen der Corona-Krise zwischenzeitlich gestoppt und greift sie nun wieder auf.

Außerdem ordert die Gesellschaft wie angekündigt jeweils 20 Exemplare des Airbus A220 und des kleinsten Langstreckenflugzeugs A321XLR. Diese Maschinen sollen die alternde Qantas-Flotte aus Boeing-Flugzeugen der Typen 717 und 737 ersetzen. Zusätzlich haben sich die Australier Kaufrechte für 94 weitere Jets der Modellfamilien A220 und A320 gesichert./stw/ngu/eas