München (ots) -Wie schon 2021, ist die PIONIERKRAFT GmbH auf der diesjährigen Intersolar Europe vertreten. PIONIERKRAFT freut sich vom 11. - 13. Mai 2022 die neuste CE-Zertifizierte Version Ihrer Energy-Sharing-Lösung für kleine Mehrfamilienhäuser vorzustellen.Am Messestand wird als Highlight die neuste Version der Energy-Sharing-Hardware vorgestellt. Die unter dem Namen "PIONIERKRAFTwerk V2.0" auf den Markt eingeführte Energy-Sharing-Lösung, ermöglicht erstmals ein profitables und unkompliziertes Teilen überschüssiger Energie in kleinen Mehrfamilienhäusern. Als innovative Full-Service Alternative zu konventionellen Mieterstromprojekten, sucht PIONIERKRAFT nun zukunftsorientierte Kooperationspartner."PIONIERKRAFT freut sich sehr, auch dieses Jahr ausstellen zu dürfen.", so Nicolas Schwaab, einer der PIONIERKRAFT-Mitgründer. "Weniger als 1% der Mieterstrom-Projekte in Deutschland werden realisiert, wegen zu hoher finanzieller und bürokratischer Barrieren für Solarprojekte auf kleinen Mehrfamilienhäusern. Unser Geschäftsmodell und innovative Hardware überbrückt diese Barrieren und bietet zudem neuerdings auch den Service an Solaranlagenprojekte integriert zu betreuen, von der Planung, über die Installation bis zu der laufenden Betreuung. Deshalb wird es uns gelingen uns als einer der innovativsten Sharing-Lösungen zu positionieren und Kooperationspartner zu finden welche unsere Vision teilen - die riesige Lücke an unrealisierten Solarstromprojekten zu schließen."Auf der internationalen Messe wird ausführlich über neue Trends der europäischen Solarwirtschaft informiert. Die Schwerpunkte liegen auf Photovoltaik, Solarthermie, Solarkraftwerken sowie Netzinfrastruktur. So stehen Themen Rundum der Integration Erneuerbarer Energien auf der diesjährigen Agenda der Konferenz und Messe. Die Messebesucher erwarten spannende Vorträge über neue Entwicklungen der Solarwirtschaft sowie zahlreiche Kooperationspartner- und Synergiepotenziale.PIONIERKRAFT aus München ermöglicht mit einer neuen, innovativen Lösung aus Hardware, Software und Dienstleistung erstmals, dass eigenerzeugte Energie ab der ersten Partei lokal und profitabel mit anderen Menschen geteilt werden kann. Seit der Gründung im April 2019 hat das vom Bundeswirtschaftsministerium geförderte Start-up erhebliche Fortschritte erzielt, zahlreiche Innovationspreise gewonnen und gehört damit zu den erfolgreichsten deutschen Startups 2020 (https://www.top50startups.de/). Co-Founder Andreas Eberhardt wurde 2021 für die positive Unternehmensentwicklung und seine Vision "alle Menschen mit bezahlbarer und sauberer Energie zu versorgen" als einer der erfolgreichsten Jungunternehmer im "Forbes 30 Under 30-Ranking" (https://www.forbes.com/profile/andreas-eberhardt/) ausgezeichnet. Nach den erfolgreichen Pilotprojekten im Allgäu, in Niederbayern und Bayrisch-Schwaben, werden seit November 2021 deutschlandweit PIONIERKRAFT Projekte bei Kunden realisiert. Im März 2022 wurde die neuste Generation der Hardware- das PIONIERKRAFTwerk 2.0. erfolgreich CR zertifiziert und die Produktion gestartet, sodass die ersten Kraftwerke dieser Generation im Sommer 2022 an Kunden ausgeliefert werden.