Dr. Denis Mukwege ist als Gynäkologe und Menschenrechtsaktivist international bekannt. Er hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, Opfern sexueller Gewalt zu helfen. Für seinen ebenso unermüdlichen wie gefährlichen Einsatz für die Gesundheit von Frauen und deren Rechte wurde er 2018 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Bis heute nutzt er seine Reputation, um den Frauen seiner Heimat stellvertretend für alle Frauen, denen sexuelle Gewalt angetan wurde und noch immer wird, eine Stimme zu geben. Mit "Die Stärke der Frauen. Wie weibliche Widerstandskraft mich lehrte, an eine bessere Welt zu glauben" richtet Mukwege einen eindringlichen Appell an alle, die Augen nicht vor der Allgegenwärtigkeit sexueller Gewalt gegen Frauen zu verschließen.

Der Kongo im Herzen Afrikas ist die Heimat von Denis Mukwege. Zur Welt kam er unter prekären Bedingungen - wie Millionen anderer Kinder, deren Mütter bis heute bei der Geburt auf sich allein gestellt sind und auch generell sehr viel ertragen müssen.

Trotz dieser Tretmühle des Alltags und der Selbstaufopferung zeigt die Gesellschaft keinerlei Mitgefühl mit den Frauen. Sind sie geschieden oder verwitwet, haben sie kaum Aussichten auf eine erneute Heirat. Sie besitzen auch keine eigenen Mittel oder wirtschaftliche Unabhängigkeit und werden häufig von ihren Ehemännern misshandelt, wie wir im Krankenhaus von Lemera nur zu gut wussten.

Wie sehr die von Männern geprägte, kongolesische Regierung Frauen sich selbst überließ, zeigte sich noch deutlicher in blutigen Konflikten, bei denen Vergewaltigungen zur Kriegsführung gehörten. In seiner eigens für Frauen gegründeten Panzi-Klinik half Mukwege den Überlebenden medizinisch und wurde zu ihrem Sprachrohr.

Insgesamt meldeten sich fünfzig Opfer, darunter acht, die von den Milizionären entführt und als Sexsklavinnen in einer Höhle festgehalten worden waren. Sie wussten, dass ihnen Vergeltungsmaßnahmen drohten, sollten sie jemals identifiziert werden. Aber sie wussten auch, dass sie für etwas Größeres als Gerechtigkeit für sich selbst kämpften.

Besonders beeindruckte ihn, dass es diesen Frauen nie um Rache ging: Sie wollten Frieden, Schulen für ihre Kinder und vor allem öffentliche Anerkennung.

"Wir Frauen haben Respekt verdient. Wir bringen Kinder zur Welt, wir erziehen sie, wir arbeiten. Trotzdem werden wir erniedrigt. Ich wurde von Kindern erniedrigt, die so alt waren wie meine Enkelkinder. Nichts kann diese Schande beseitigen, nichts. Nur eins möchte ich: dass der Präsident hierherkommt und unser Leiden und die Verbrechen gegen uns anerkennt. Das würde meine Wunden lindern und ich würde mich von den Menschen hier wieder respektiert fühlen".

Noch wichtiger, als Opfern zu helfen, ist aber, dass Frauen erst gar keine Opfer werden. Die Lösung liegt klar auf der Hand, gefällt nur eben nicht jedem.

Denis Mukwege beschreibt in "Die Stärke der Frauen. Wie weibliche Widerstandskraft mich lehrte, an eine bessere Welt zu glauben" sexuelle Gewalt gegen Frauen als universelles Problem, das nicht an Landesgrenzen, Sprache, Religion oder Kriege gebunden ist.