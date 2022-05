Heute im Fokus: Halo Collective aktiviert den zweiten LA-Standort!

Anzeige / Werbung

Jetzt geht es Schlag auf Schlag bei Halo Collective (WKN: A3C9VV): Nachdem man kürzlich die erste "Budega" in North Hollywood eröffnet hat, hat man nun auch für den Westwood-Standort die behördlichen Hürden überwunden.

Gelegen am Santa Monica Boulevard liegt er in direkter Nähe zu Beverly Hills, der Universität von Californien und Century City.

Halo Collective (WKN: A3C9VV) hat erfolgreich zwei Kernassets, Bophelo und Canmart, in die Akanda Corp. (NASDAQ: AKAN) ausgegliedert und separat an die Nasdaq gebracht. Der Wert der 12,7 Mio. Akanda-Aktien, die Halo Collective (WKN: A3C9VV) besitzt, beziffert sich derzeit auf fast 108 Mio. USD. - Der Halo-Börsenwert beträgt aber aktuell lediglich 16 Mio. USD.

Das heißt, dass die Halo-Aktie aktuell fast 7 Mal so hoch stehen müsste, um nur den Depotwert der in Halos Besitz befindlichen Akanda Corp. (NASDAQ: AKAN)-Aktien zu reflektieren. Verrückt, dass die Börsencommunity dies bislang nicht berücksichtigt hat, aber über kurz oder lang wird der Tag kommen müssen! Diese Tatsache allein würde einen Kauf der Halo Aktie rechtfertigen! Dass die Expansionspläne in Kalifornien nun weiter Form annehmen, ist die Kirsche auf dem Zuckerguss:

WESTWOOD BUDEGA? RECEIVES STATE PERMIT AND PREPARES FOR OPENING IN MAY

Halo Collective (WKN: A3C9VV) gab heute bekannt, dass man die endgültigen Genehmigungen vom Los Angeles Department of Cannabis Regulation & California Department of Cannabis Control und dem State Department of Cannabis Control erhalten hat, um mit dem Verkauf von Cannabis an Erwachsene in der eigenen Budega-Dispensary in Westwood/LA beginnen zu können. - Das vorgeschriebene "Track-and-Trace-System" und der "Point-of-Sale" wurden bereits implementiert. Der verbleibende Schritt, der noch offen ist, ist die Antwort auf die abschließende administrative Überprüfung.

Angrenzend an Beverly Hills, am 10461 Santa Monica Blvd. gelegen, ist die etwa 1.500 Quadratfuß große Westwood-Budega innerhalb von zwei Meilen vom Campus der University of Los Angeles California ("UCLA") gelegen. Der Standort ist einer der lebhaftesten und am stärksten befahrenen Gebiete der Metropole Los Angeles - 161.000 Fahrzeuge pro Tag. Diese erstklassige Lage verfügt über ausreichend Parkplätze an der Straßenfront und einen angrenzenden Parkplatz. Westwood ist ein zentrales regionales Viertel mit Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, Kinos und anderen Unterhaltungsmöglichkeiten. Darüber sind Century City, mit rund 244.000 Beschäftigten eines der bekanntesten Beschäftigungszentren im Großraum Los Angeles und die Boutiquen am Rodeo Drive in Beverly Hills in näheren Umfeld des Standortes!

Mit diesen Genehmigungen in der Hand soll die Westwood-Budega in wenigen Wochen mit Produkten in den Regalen eröffnet werden. KATIE FIELD, PRÄSIDENTIN UND DIREKTORIN VON HALO

NEWS-FAZIT:

Trotz der noch jungen Geschichte der kürzlich eröffneten NoHo-Budega gibt es schon zahlreiche positive Bewertungen des Ladens wie diese:

Quelle: Weedmaps



Hervorheben kann man, dass es in den Halo-Budegas möglich ist, mit Karte zu bezahlen, was offenbar in vielen anderen Cannabis-Läden nicht der Fall ist. Allein dieses Merkmal wird sich, wenn es sich herumspricht, positiv auf den Umsatz auswirken können.

Aufgrund der Lage des Westwood-Standortes an einer Schnittstelle von Studenten, Touristen und Arbeitnehmern ist es legitim zu vermuten, dass dieser Laden sich schnell gut entwickeln wird, wenn er in die Fußstapfen der kleineren NoHo-Budega treten kann. Die größten, nämlich die behördlichen Hürden, sind gemeistert.

GROSSE ÜBERNAHME VORAU

HALO COLLECTIVE SIGNS A LETTER OF INTENT TO ACQUIRE PHYTOCANN GROUP, A LEADING EUROPEAN WELLNESS CBD COMPANY

Halo Collective (WKN: A3C9VV) gab kürzlich die Unterzeichnung einer Absichtserklärung und exklusive Verhandlungen zur Übernahme von Phytocann Holdings SA, einem der führenden Wellness-CBD-Unternehmen in Europa, bekannt. Die geplante Akquisition würde für Halo nach Abschluss erhebliche Einnahmen, EBITDA, geografische Diversifizierung und eine beeindruckende Produktpalette auf CBD-Basis hinzufügen.

Phytocann, gegründet 2017, verkauft derzeit seine CBD-Produkte an Unternehmen in der Schweiz, Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg, Spanien und Italien (B2B). Darüber hinaus werden die Eigenprodukte von Phytocann (unter den Marken Easy Weed und Ivory) derzeit in über 1.000 Einzelhandelsgeschäften in der Schweiz und in Frankreich verkauft.

Halo beabsichtigt, Phytocann zum Preis von 12,2 Mio. € über eine hundertprozentige Tochtergesellschaft zu erwerben (Aktien/Cash), die von Halo in Ontario, Kanada, gegründet werden soll: Phytocann International Holdings ("PIH"). PIH ist das geplante Vehikel für alle verbleibenden Nicht-THC-Vermögenswerte von Halo. Alexandre-Henri Lacarré, der Gründer von Phytocann und ein erfolgreicher europäischer Unternehmer, wird PIH voraussichtlich nach Abschluss der geplanten Übernahme als CEO leiten.

Der geprüfte Umsatz von Phytocann im Jahr 2020 und das Ergebnis vor Steuern, Abschreibungen und Amortisationen ("EBITDA") beliefen sich auf etwa 5,3 Millionen Euro bzw. 1,2 Millionen Euro. Für das laufende Jahr prognostiziert das Phytocann-Management einen Nettoumsatz und ein EBITDA von etwa 17 Mio. € bzw. 4,3 Mio. €.

Der europäische Cannabinoidmarkt in Europa im Jahr 2021 wurde auf etwa 4,6 Milliarden Euro geschätzt und soll bis zum Jahr 2027 auf 25,9 Milliarden Euro wachsen.

Phytocann wurde 2017 von Alexandre-Henri Lacarré gegründet und hat seinen Hauptsitz in Villeneuve, Schweiz. Das Unternehmen ist von "SEED to SALE" vertikal integriert und bedient mehrere Marktsegmente mit einer Reihe von Marken, darunter 260 Produkte, die in über 1.000 Geschäften in der Schweiz und in Frankreich vertrieben werden. Darüber hinaus ist Phytocann ein Großhändler für getrocknete Hanfblüten und Konzentrate, die wenig THC, aber CBD, CBG und CBN enthalten. Das Unternehmen hat kürzlich Business-to-Business- und Business-to-Consumer-E-Commerce-Plattformen eingeführt, die sich hauptsächlich an französischsprachige Kunden richten. Phytocann selbst hat derzeit sechs Wellness-CBD-Franchise-Geschäfte, fünf in Frankreich und eines auf Zypern, und beabsichtigt, in den nächsten 24 Monaten 30 weitere hinzuzufügen. Phytocann besitzt in der Schweiz ein über 100.000 ft2 (10.000 m2) großes Hybrid-Gewächshaus, das eine jährliche Wachstumskapazität von bis zu 11.000 Pfund (5.000 Kilogramm) erstklassigem Indoor-Hanf hat.

Die Markenpalette des Unternehmens besteht derzeit aus Ivory Swiss Premium, Harvest Laboratoires, Easy Weed, Kanolia, Herboristerie Alexandra, Buddies, Ghosty Buds und Qanabox.

https://ivoryswiss.com/

https://harvestlaboratoires.com/

https://easyweedcbd.com/

https://kanolia.com/

https://herboristerie-alexandra.com/

https://buddies-cbd.com/

Ghost Buds



NEWS-FAZIT:

In die 100%-Tochtergesellschaft von Halo Collective (WKN: A3C9VV), Phytocann International Holdings, sollen alle gegenwärtigen "Nicht-THC"-Assets eingebracht werden (Dissolve Medical, H2C Beverages, Simply Sweet Gummies, and Hushrooms und Halo's Vertriebsvereinbarung mit Sway Energy) + und die schweizerische Phytocann Holdings SA.

Ähnlich begann auch die Story von Akanda: Gründung einer Tochtergesellschaft, Einbringung der Assets und final die Ausgliederung an die Nasdaq. Dieser Vorgang hat für Halo Collective (WKN: A3C9VV) einen immensen Mehrwert kreiert, da faktisch die getätigten Investitionen im Wert verfünffacht wurden.

Dieser Deal könnte sogar kurzfristig eine weitaus höhere Bewertung aufrufen können, denn anders als bei Akanda muss das Geschäft nicht von der Pieke aus aufgebaut werden, da es eigentlich schon ganz gut läuft. In nur drei Jahren ihres Bestehens konnte die Phytocann Holdings SA den Umsatz von Null auf 5,3 Millionen Euro steigern und ein EBITDA von 1,2 Millionen Euro ausweisen.

Ich kann mir vorstellen, dass der Aktienmarkt diesen Plan sehr begrüßen wird und bei der Aktie von Halo Collective (WKN: A3C9VV) endlich den langersehnten Turnaround auslösen kann. MEINUNG AUTOR

Interview mit dem CEO der Phytocann Holdings SA, Alexandre-Henri Lacarré



HALO COLLECTIVE INC.*

WKN: A3C9VV, NEO: HALO

COOLE SACHE: MIT EINEM KONTO BEI SMARTBROKER KÖNNEN SIE DIESE AKTIE AB 0 EURO HANDELN. - EIN BROKERWECHSEL ZAHLT SICH OFT AUS!!



AKANDA:

Halo Collective (WKN: A3C9VV) hat kürzlich offiziell seine beiden Assets, Bophelo (flächenmäßig größte genehmigte Cannabisanbaufläche der Welt) und Canmart (voll lizenzierter Cannabisimporteur und Händler in UK), im Austausch für 12,7 Mio. Aktien in die Akanda Corp. eingebracht. Die Akanda Corp. feierte am 15.3.2022 das NASDAQ Debut und erfreut sich höchster Bleibtheit bei den Anlegern, was sich in hoher Liquidität wiederspiegelt!

TRIANGLE:

Aber auch beim Triangle Canna Corp.-IPO konnte Halo Collective (WKN: A3C9VV) kürzlich konkreter werden: Halo Collective Provides Update on Triangle Canna

Halo Collective (WKN: A3C9VV) veröffentlicht ein Update zu Triangle Canna Corp. Gemeinsam mit der Green Matter Holding Inc. (Betreiber der sechstgrößten Cannabis Farm Kaliforniens) besitzt man jeweils 50% der sogenannten Bar-X Farm (647 Hektar). Die Triangle Canna Corp., an der Halo 44% besitzt und der Pächter der Farm ist, soll nun offensichtlich ein eigenes Börsenlisting erhalten.

Bislang hat Triangle Canna 271 Lizenzen vom kalifornischen Department of Cannabis Control erhalten. Jede Lizenz erlaubt bis zu 10.000 Quadratfuß Cannabis Anbau - gesamt also rund 62 Acre (25,5 Hektar). Die notwendigen Lizenzen von der Bezirksverwaltung werden bis Ende 2021 erwartet. Mehr zu Triangle Canna Corp. hier: https://investintriangle.com

$75 MILLIONEN REG-A+ FINANZIERUNG

Nachdem das "Form 1-A Offering Statement" von Triangle Canna von der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC - US Börsenaufsicht) qualifiziert wurde, beabsichtigt Triangle, eine Finanzierung von bis zu 75 Millionen US-Dollar bei einer Vorabbewertung von 165 Millionen US-Dollar abzuschließen. Danach beabsichtigt Triangle eine Notierung seiner Stammaktien an einer anerkannten nordamerikanischen Börse anzustreben. Halo hat bis heute etwa 2 Millionen US-Dollar in das Projekt investiert.

TRIANGLE-FAZIT:

Um es auf den Punkt zu bringen: Halo Collective (WKN: A3C9VV) wird mit diesem Börsengang aus der Investition von 2 Mio. USD für sich einen Wert von (zunächst) 72,6 Mio. USD kreieren und das Bar-X Projekt gleichzeitig mit 75 Mio. USD ausstatten, um den raschen Ausbau zu gewährleisten. Trotzdem hält Halo weiterhin 50% der Bar-X Farm (zusätzliche Pachteinnahmen).

Vergleicht man die größten Cannabis-Farmen der USA mit der Bar-X Farm, so erfährt man, dass man flächenmäßig weit VOR bekannten börsennotierten Firmen liegen wird:

Trulieve Cannabis Crp. (CSE: TRUL) - Bewertung 1,8 Milliarden CAD

- Bewertung 1,8 Milliarden CAD Curaleaf Holdings (CSE: CURA) - Bewertung 6,4 Mrd. CAD

- Bewertung 6,4 Mrd. CAD Columbia Care (NEO: CCHW) - Bewertung 1,5 Mrd. CAD



Quelle Präsentation



KALIFORNISCHE EXPANSION:

Im US-amerikanischen Hauptmarkt in Kalifornien hat man große Pläne:

Flowershop - VIP-Cannabismarke, und

drei Hollywood-Dispensaries!

Halo Collective (WKN: A3C9VV) gibt erst kürzlich bekannt, dass man für seinen "Budega"-Cannabis-Shop im Arts District von North Hollywood (NoHo) vom "Los Das Angeles Department of Cannabis Regulation" die Genehmigung erhalten hat.

Die 1.200 Quadratfuß große Einzelhandelsanlage liegt strategisch günstig an der nordwestlichen Ecke des Lankershim Boulevard und der Hesby Avenue im NoHo Arts District, einem der lebhaftesten und am stärksten frequentierten Gebiete der Metropole Los Angeles, in das in den kommenden Jahren über 1 Milliarde US-Dollar in eine Reihe von groß angelegten Wohnungs- und Gewerbeentwicklungsprojekten investiert werden sollen.

Es wird erwartet, dass allein der NoHo-Standort nach der Eröffnung jährlich fast 10 Millionen US-Dollar an Einzelhandelsumsätzen erwirtschaften wird. Das Unternehmen ist auch für die Hauszustellung lizenziert, und es wird erwartet, dass dieser zusätzliche Service den Umsatz steigern und dazu beitragen wird, einen hohen Gesamtmarktanteil zu erobern. Das Lieferservicegebiet des NoHo-Standorts umfasst Studio City, North Hollywood, Hollywood Burbank und das östliche San Fernando Valley.

Einen Cannabis-Shop mit Lieferdienstgenehmigung in einem Künstlerviertel zu eröffnen, der an einer stark frequentierten Verbindungsstraße liegt (mit Parkmöglichkeit) - wenn das keine Goldgrube ist, was dann? MEINUNG AUOR

Die zweite Budega-Location, die ebenfalls der Eröffnung entgegenstrebt, liegt auf Franklin/Argyle. In einem 5-Kilometer-Radius befinden sich West Hollywood, Beverly Hills, Universal City, Warner Bros, Hollywood Hills, u.v.m.

Budega-Location - Franklin/Argyle - Fassade by Jet Martinez @jetmar1



Die dritte Loation befindet sich am Santa Monica Boulevard, der Hollywood bzw. Beverly Hills mit dem Meer verbindet (Santa Moica Pier, Venice Beach)

FLOWERSHOP

Ende 2020 schloss Halo Collective (WKN: A3C9VV) eine mit Spannung erwartete Partnerschaft mit FlowerShop*, einer konzeptionellen Wellnessmarke, ab und zusammen mit dem Partner und Schlüsselmitglied G-Eazy, einem amerikanischen Rapper und Produzenten aus Oakland, Kalifornien, ging man nun mit Flowershop in den Verkauf!

Der kürzlich gestartete Onlineverkauf, der nur auf die Bay-Area bei Los Angeles beschränkt war, erwies sich als voller Erfolg. Binnen weniger Stunden waren die Produkte ausverkauft.

Gerald Gillum aka G-Eazy wird in Zukunft Markenbotschafter von FlowerShop sein, einer Marke, die vom G-Eazy-Management ins Leben gerufen wurde. Die Cannabisprodukte von FlowerShop werden exklusiv von Halo Collective (WKN: A3C9VV) produziert und Halo ist auch an Flowershop beteiligt. .

G-Eazy erreicht durch seinen Bekanntheitsgrad (gesamt rund 20 Mio. Follower auf den Social-Media-Kanälen) eine enorme Breitenwirkung! Er ist ein Influencer der Extraklasse und das sollte sich in Form von explodierenden Verkaufszahlen nach dem Markenlaunch bemerkbar machen.

FAZIT:

Wirft man einen Blick auf die nüchternen Zahlen, dann wird man nicht umhin kommen, Halo Collective (WKN: A3C9VV) einen großen Grad einer Unterbewertung zu bescheinigen, und so sollte man unweigerlich zum Schluss kommen, dass ein Investment in die Halo-Aktie möglicherweise eine grandiose Idee sein könnte.

Den Originalbericht finden Sie HIER.

Helmut Pollinger



*Beachten Sie zwingend nachfolgende Hinweise zu den bei bullVestor definitiv bestehenden Interessenkonflikten hinsichtlich dieser Veröffentlichung sowie unsere Riskohinweise und unseren Haftungsausschluss

Abonnieren Sie meinen kostenlosen Newsletter

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen.

Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen. Aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei bullVestor vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken.

Die von bullVestor für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von bullVestor dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt zahlen.

Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der bullVestor-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet.

Die Herausgeberin und Autoren der bullVestor-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater. Deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten. Alle durch bullVestor veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden.

Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von bullVestor enthaltenen Wertungen und Aussagen. Diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen. Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den bullVestor-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenskonflikten

Die Herausgeberin und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung des besprochenen Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen:

I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktienbestände und behalten sich vor, diese zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung zu verkaufen oder neue Positionen in der besprochenen Aktie einzugehen.

II. Autoren und die Herausgeberin und Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ein Beratungsmandat mit dem besprochenen Unternehmen und erhalten hierfür ein Entgelt. Autoren und die Herausgeberin wissen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktie im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kommt es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung. Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung von bullVestor ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlich und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag der besprochenen Unternehmen.



Impressum:

bullVestor Medien GmbH

Gutenhofen 4

4300 St. Valentin Österreich

Tel: +43 7435 54077-0

Firmenbuchnummer: FN275279y

Geschäftsführer und 100% Eigentümer: Helmut Pollinger

Gerichtstand: St. Pölten

kontakt[at]bullvestor.at



- Werbung -

Enthaltene Werte: CA40638K5070