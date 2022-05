Die Semperit Gruppe hat in den vergangenen Jahren 21 Mio. Euro in die Errichtung sechs zusätzlicher Tauchanlagen ("P7+") für die Handschuhproduktion in der malaysischen Niederlassung in Kamunting investiert. Der Werkskomplex am Standort Kamunting, genannt P7, verfügt somit nun über 18 Produktionslinien mit einer Zielkapazität von insgesamt 5,4 Mrd. Stück Handschuhen; 12 Produktionslinien waren in einer ersten Investitionsphase zwischen 2015 und 2017 errichtet worden. "Die Errichtung der P7+ dient dem Werterhalt in unserem malaysischen Sempermed-Werk und stellt den Abschluss der 2017 eingeleiteten erfolgreichen Restrukturierung dar, auf deren Basis wir beachtliche Effizienzgewinne erzielt haben", sagt Karl Haider, CEO der Semperit-Gruppe. "Da es sich bei P7+ ...

