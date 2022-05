TUI hatte jüngst erklärt, dass man beim Thema Schuldenabbau die nächsten Schritte gehen will (DER AKTIONÄR berichtete). Dafür braucht es jedoch vor allem eine herausragende Sommersaison. Das könnte gelingen, da die Urlaubsnachfrage weiter anzieht. Aktuelle Buchungszahlen des Reiseveranstalters bestätigen diesen Trend.TUI hat nämlich in den vergangenen vier Wochen 1,3 Millionen (weitere) Buchungen verzeichnet, wie Konzernchef Fritz Joussen am Sonntag in einem von Reuters eingesehenen Brief an die ...

