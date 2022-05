Hamburg (ots) -Jürgen Ertel ist seit dem 1. Mai Regionalleiter bei der Baufi24 Baufinanzierung AG. In seiner Position wird er die Geschäftsstellenentwicklung in seiner Region führen, ausbauen und direkt an den Vorstand berichten.Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Branche ist Ertel ein Experte in Sachen Vertrieb und Recruiting. Der Diplom Betriebswirt und Versicherungsfachmann (BWV) war zuletzt bei der Dr. Klein Privatkunden AG als Regionalleiter Franchise in der Region Süd beschäftigt. Ertel blickt darüber hinaus auf eine Karriere bei der Postbank sowie der Wüstenrot Bausparkasse AG zurück, wo er als Regionaldirektor für Kooperationen die Key Account Vertriebe und den Maklervertrieb verantwortete."Die Baufinanzierung verändert sich, und mit ihr auch die Ansprüche an die zeitgemäße Beratung", erklärt Michael Lorenz, Vorstand der Baufi24-Gruppe. "Als Kenner der Branche wird Jürgen Ertel mit seinem herausragenden Know-how schnell für nachhaltige Erfolge beim Aufbau des Vertriebs sorgen", freut sich Lorenz über den Neuzugang.Baufi24 plant mit weiterer Expansion des Vertriebsnetzes bundesweit. Attraktive Standorte wie Leipzig oder Frankfurt sind beispielsweise als Baufi24-Geschäftsstellen noch unbesetzt, auch in Berlin sucht das Unternehmen weitere Franchise-Partner. Um eine eigene Baufi24-Geschäftsstelle zu gründen, benötigen Bewerber eine qualifizierte Ausbildung: die erfolgreiche Sachkundeprüfung als Immobiliendarlehensvermittler/-in nach Paragraf 34i der Gewerbeordnung und Berufserfahrung in der Baufinanzierung.Darüber hinaus werden in den meisten Geschäftsstellen Beratende in Voll- und Teilzeit gesucht. Viele Geschäftsstellen wachsen schon in den ersten zwölf Monaten stark und bieten attraktive Herausforderungen für Finanzierungsexperten/-innen.Über Baufi24Die Hamburger Baufi24 Baufinanzierung AG ist einer der großen unabhängigen Immobilienfinanzierungsvermittler in Deutschland. Geführt durch den CEO Tomas Peeters sowie die Gründer und Vorstände Stephan Scharfenorth, Michael Lorenz und Gernot Schusser steht das Fintech für smarte, innovative Immobilienfinanzierung. Bei jeder Finanzierungsanfrage vergleicht Baufi24 die Angebote von 500 Banken mit dem Ziel, seinen Kunden/-innen schnellere Kreditzusagen bei geringem bürokratischem Aufwand zu ermöglichen. Das digitale Angebot kombiniert Baufi24 mit derzeit rund 80 franchise-betriebenen Filialen für die persönliche Beratung vor Ort sowie per Video. Zur Baufi24 gehören die Konsumentenangebote Kredit24 und LoanLink24 sowie das B2B-Unternehmen FinLink. Aktuell beschäftigt das Unternehmen rund 150 Mitarbeiter am Hauptsitz Hamburg sowie in Berlin, Mannheim und München. Baufi24 ist Teil der im Jahr 2022 gegründeten Bilthouse-Gruppe, der auch Hüttig & Rompf sowie Creditweb angehören.KontaktBaufi24 Baufinanzierung AGpresse@baufi24.deOriginal-Content von: Baufi24 Baufinanzierung AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/104820/5210372