DGAP-News: Beno Holding AG / Schlagwort(e): Vertriebsergebnis/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Light-Industrial-Bestandhalter BENO Holding AG meldet den Erwerb einer 6%-igen Minderheitsbeteiligung



02.05.2022 / 10:25

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Starnberg, 02.05.2022. Die BENO Holding AG (ISIN: DE000A11QLP3), Immobilienbestandhalter mit Fokus auf Light Industrial Objekte, hat am 26. April 2022 über Ihre 100%-ige Tochtergesellschaft BENO Immobilien GmbH die restlichen 6% an der SK Immobilien GmbH von der MS Industrie AG erworben.



Damit hält die BENO Immobilien GmbH nun 100 % an der SK Immobilien GmbH. Die Übertragung der Geschäftsanteile erfolgte im Innenverhältnis zum 01.01.2022.



"Durch den Rückkauf dieser 6%igen Minderheitsbeteiligung konnten wir unsere gesellschaftsrechtliche Struktur weiter vereinfachen bzw. bereinigen", sagt Michael Bussmann, CEO der BENO Holding AG.



Über das Unternehmen

Die BENO Holding AG investiert in Light Industrial Immobilien mit einem langfristigen "Buy & Hold"-Ansatz. Dabei konzentriert sich die im Jahr 2008 gegründete Unternehmensgruppe auf den Erwerb, die Finanzierung, Verwaltung und Optimierung betriebsnotwendiger Immobilienobjekte mit bestehenden, bonita¨tsstarken Mietern. Geographisch fokussiert sich die Gesellschaft auf den wirtschaftlich starken, deutschsprachigen Raum. Aktuell umfasst das BENO Portfolio 12 Standorte mit 37 mittelsta¨ndischen Mietern und einer Nutzfläche von rund 150.671 m2. Der Verkehrswert des Portfolios liegt bei rund 71 Mio. Euro (Stand 31. Dezember 2021)





Kontakt

BENO Holding AG // Kreuzstraße 26 // 82319 Starnberg // beno-holding.de

Michael Bussmann // Tel. +49 89 20 500 410 // info@beno-holding.de



02.05.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de