In der aktuellen Berichtssaison geht es heiß her. Viele Tech-Aktien, deren Quartalszahlen die Erwartungen von Analysten nicht erfüllt haben, sind in den letzten beiden Wochen ordentlich abgeschmiert. So war es auch bei der Netflix-Aktie (WKN: 552484) und bei der Amazon-Aktie (WKN: 906866). Für langfristige Investoren sind die Quartalsberichte vor allem deshalb spannend, weil wir mit ihnen neue Informationen über die zukünftige Unternehmensentwicklung erhalten. Ausgehend von den neuen Quartalszahlen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...