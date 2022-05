München (ots) -Anlässlich einer Verhandlung über ein Patent auf Braugerste und Bier informieren wir am 9. Mai über die Hintergründe rund um Patente auf Saatgut.Der Anlass: Am 10. Mai 2022, ab 9 Uhr, findet am Europäischen Patentamt in München eine Online-Anhörung über die Einsprüche gegen das Patent EP2575433 der Firma Carlsberg statt. Die Firma beansprucht Gerstenpflanzen aus konventioneller Zucht sowie das damit gebraute Bier als ihre Erfindung. Eingesprochen hatten das Bündnis Keine Patente auf Saatgut! sowie die CulturBrauer, ein Zusammenschluss österreichischer Privatbrauereien.Die Einsprechenden warnen: Krisen wie der Klimawandel oder der Krieg in der Ukraine stellen die Gesellschaft vor große Herausforderungen. Dazu gehört auch die Frage, wie wir unsere Ernährung sichern und die Umwelt schützen können. Vor diesem Hintergrund darf der Zugang zur biologischen Vielfalt, die für die weitere Züchtung benötigt wird, nicht noch zusätzlich durch Patente kontrolliert, behindert oder blockiert werden.In unserem Pressegespräch lassen wir mit LandwirtInnen, ZüchterInnen und Brauereien auch die Betroffenen der Monopolisierung von Saatgut zu Wort kommen.Dazu laden wir zu einem Online-Termin am Montag, den 9. Mai 2022, um 11 Uhr, auf Zoom ein.Folgende Personen stehen beim Pressegespräch zu Ihrer Verfügung:Johanna Eckhardt, Projektkoordination Keine Patente auf Saatgut! (Moderation)Sandra Ganzenmüller, Pressesprecherin DIE FREIEN BRAUERKarl-Josef Müller, Gerstezüchter, CultivariGeorg Janßen, Bundesgeschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL)Christoph Then, Sprecher Keine Patente auf Saatgut! (rechtliche Hintergründe)Mehr Infos zu den Patenten auf Braugerste: https://www.no-patents-on-seeds.org/de/patentfaelle/bierHintergrund-Bericht zu Patenten auf Braugerste: https://www.no-patents-on-seeds.org/de/patente_gersteAnmeldung zum Online-Pressegespräch (Zoom) unter diesem Link: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUrfumqqDoiHNdeTv1UkkwtQqH1IDWDG0b_Wenn Sie als Teil der Öffentlichkeit an der Verhandlung am 10.5. teilnehmen wollen, müssen Sie bis 4.Mai 2022 eine E-Mail an das EPA schicken. Mehr Info auf der EPA-Website (https://www.epo.org/applying/online-services/proceedings/public-access_de.html): https://www.epo.org/applying/online-services/proceedings/public-access_de.htmlPressekontakt:Rückfragen: Christoph Then, info@no-patents-on-seeds.org, Tel: 015154638040Original-Content von: Keine Patente auf Saatgut!, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156268/5210432